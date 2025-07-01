藍動員赴花蓮挺傅崐萁　韓國瑜散會前點名

韓國瑜宣布三讀修正通過“證券投資人及期貨交易人保護法”部分條文。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨1日總動員赴花蓮力挺國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁反罷，“立法院”今日院會衹有零星“立委”到場。國民黨籍“立法院長”韓國瑜在宣布休息前，還特別點名幾名有到場的藍綠白“立委”，表達感謝陪同一起三讀修正通過“證券投資人及期貨交易人保護法”部分條文。接著韓在10點宣布散會。



24名藍委、新竹市長高虹安罷免投票將在7月26日舉行。國民黨今日在花蓮北區、南區上午、下午各舉行1場的“花蓮反惡罷團結大會”大造勢，國民黨主席朱立倫、國民黨團“立委”、無黨籍“立委”高金素梅、台灣民眾黨籍“立委”張啟楷、前藍委鄭麗文、網紅“館長”陳之漢、時事評論員“歷史哥”李易修”等人均到場。



而“立院”今日繼續進行院會，由於國民黨團大部分“立委”皆在花蓮大造勢、或是回防自己的選區行程，院會現場僅有零星“立委”到場。



議事人員宣讀完法案後，院會無異議，韓國瑜敲槌正式宣布“立法院”會三讀修正通過“證券投資人及期貨交易人保護法”部分條文，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。



韓國瑜隨後點名感謝有在院會現場陪同三讀的“立委”，包括綠委羅美玲、林月琴、王正旭、吳思瑤、陳培瑜、陳素月、陳冠廷、藍委陳永康、邱鎮軍、葛如鈞、白委黃珊珊、林憶君。接著9點半休息半小時後，韓國瑜10點整回到議場表示，今天都沒有“立委”提臨時提案，那今天的院會就到此為主、散會。



針對民進黨團質疑藍白提出院會延會到8月31日，今天卻集體失蹤到花蓮造勢，葛如鈞表示，其實剛剛有法案通過時，藍綠白都有“立委”在場，韓國瑜還有特別感謝有在議場的“立委”參與法案三讀，他因辦公室有事，所以從花蓮提早回來處理，但他認為大家都很是重視“立院”的工作。