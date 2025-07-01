綠批延會唱空城　吳思瑤轟藍被罷免剛好

左起民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月1日電（記者 鄭羿菲）“立法院”延會到7月31日止，但7月1日一開議幾乎唱空城，引起民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤不滿，召開記者會猛批，提案表決延會的是藍白，蹺班救罷免當薪水小偷的還是藍白，根本沒有正當性，被罷免剛好而已。



對於涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲今天出庭前，突然接到妻子在高雄輕生噩耗，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤1日表示，彭的至親發生這樣的噩耗，我們表達誠摯的哀悼，也希望檢調基於證據、事實，勿枉勿縱。



“立法院”一早9點開議，大多數藍綠白“立委”幾乎都沒到，國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持議事審查法案，台下幾乎唱空城，113席“立委”衹有藍綠白10名輪值“立委”到場審查法案，包括藍委陳永康、邱鎮軍、葛如鈞，其餘藍委則去花蓮將與國民黨主席朱立倫一同出席“反惡罷 戰獨裁”政策說明會，助國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁反罷。



綠委則有羅美玲、林月琴、王正旭、吳思瑤、陳培瑜；有趣的是韓國瑜在審查法案後唱名感謝到場“立委”一同審查法案時，漏掉唱名白委黃珊珊、林憶君，待韓發現後，趕快笑著補唱名，也接連兩次說“對不起”。其餘，民眾黨主席黃國昌則忙著台北地方法院今天開庭續審柯案，而白委林國成、張啟楷則赴花蓮幫傅崐萁“反惡罷”。



民進黨“立法院”黨團1日上午召開“不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免”記者會，由民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜出席。