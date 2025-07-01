罷免投票前　國民黨再遭大搜索、大約談

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／7月26日大罷免投票將屆，中國國民黨今早怒批賴清德打掉“雜質”行動正式展開，檢調黑手伸向國民黨中央黨部，上周組發會人員剛接受北檢約談無保請回，本週又輪到屏東地檢“接力”訊問。今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工同仁遭檢調帶走約談，國民黨質疑，大罷免倒數，檢調所為，是在為賴清德止血。



此外，國民黨花蓮、南投縣黨部今也接連傳出被檢調搜索。由於今日是國民黨主席朱立倫帶隊前往花蓮為藍委傅崐萁反罷助講，檢調動作針對性強烈。



國民黨指出，就在大罷免投票進入倒數階段，上週本黨中央組發會同仁才剛接受北檢約談無保請回，本週又輪到屏東地檢“接力”訊問，今早中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工同仁遭檢調帶走約談。



國民黨發言人楊智伃痛斥，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在大惡罷緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作。



楊智伃質疑，在面對罷免不到一個月的關鍵時刻，檢調是否透過搜索與查扣手機，意圖掌握國民黨最後的選戰部署與動員規劃？這樣的作為，形同扮演當權者的“東廠”，以過當的司法操作，意圖蒐集在野黨情資。



楊智伃表示，早在台中市黨部遭搜索時，就曾傳出檢調扣走與案件無關的“黨務動員”與“金主名冊”等機敏資料，令人質疑是否以“調查之名、干預之實”，已然逾越司法分際。



楊智伃嚴正指出，這種手段令人深感憂心，是否又是一次“司法干預政治”的翻版？正當賴清德在“國家團結十講”連番失言，引爆社會不滿、激發全民反罷免、反獨裁的浪潮，執政黨卻選擇動用國家機器，企圖透過司法打壓來壓制在野聲音，嚴重踐踏民主程序！



楊智伃指出，更令人無法接受的是，對於多起“罷藍”團體涉嫌偽造15萬份連署、數十件幽靈連署橫行的案件，檢調卻遲遲未見積極偵辦。相較之下，辦藍不辦綠、選擇性執法的情形昭然若揭！



楊智伃痛批，檢調機關如今甘為政治鷹犬，為賴清德效力，背離司法應有的中立與尊嚴，令人痛心。而這一切，民意都看在眼裡。在最後關鍵時刻，人民必將站出來，以“不同意罷免”的一票，向獨裁與濫權說不，守護台灣的民主與法治！