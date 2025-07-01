朱立倫率團花蓮挺傅崐萁　縣黨部一早遭搜索

國民黨舉辦“花蓮反惡罷團結大會”，眾多藍白委到現場挺藍總召傅崐萁。（照片截自傅崐萁臉書直播） 中評社花蓮7月1日電／中國國民黨花蓮縣黨部今日舉辦兩場次“花蓮反惡罷團結大會”，力挺藍委傅崐萁抗罷，國民黨主席朱立倫大陣仗率隊前往助講。一早造勢活動開始前，驚傳花蓮縣黨部遭到搜索，主委盧新榮被帶走，據傳與綠營“立委”伍麗華罷免連署有關。



國民黨“立委”陳玉珍在活動前受訪表示，民進黨大概希望把國民黨抄家滅族，這時候更需要知道如果不停止大罷免，她喊話全台民眾要站出來，“今天是國民黨、明天就是每一位”。



距離大罷免投票7月26日不到一個月，檢調針對國民黨又展開全台大搜索。據瞭解，今日不只花蓮縣黨部遭搜索，包括國民黨中央黨部組發會、南投縣黨部多位黨工遭檢調帶走約談。



“花蓮反惡罷團結大會”是花蓮首場大型反霸造勢，今天上午9時30分在位於北區花蓮市的中正體育館舉辦，下午3時移師南區玉里鎮玉里藝文中心開講，黨主席朱立倫到場力挺、藍白眾多“立委”包括謝龍介、陳玉珍、葛如鈞、林倩綺、陳菁徽、高金素梅、張啟楷、林國成、前“立委”鄭麗文、網紅館長、歷史哥等人都從各地趕到花蓮相挺。



屏東地檢署1日指揮廉政署、調查站到花蓮縣黨部搜索，帶走一些資料，縣黨部主委盧新榮也被帶走。據瞭解，疑似與綠營原住民“立委”伍麗華罷免案，部分連署書來自花蓮有關係。