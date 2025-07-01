國民黨南投黨部遭搜索　黨工痛批政治迫害

蔡宜助（右）曾任藍委游顥競選總幹事。（照:游顥臉書） 中評社南投7月1日電（記者 方敬為）中國國民黨全台多個地方黨部今天遭檢調搜索，其中南投縣黨部因為發起對民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴罷免連署，過程中涉偽造文書等罪嫌，多名黨工陸續遭檢調帶回偵辦。



領銜人、國民黨中常委蔡宜助接受中評社訪問表示，他的住處清晨6點就遭檢調搜索，他目前正在前往到案說明的路途中，他質疑，陳玉鈴罷免案已經審理成案，7月13日就要投票，此時才宣稱連署有問題，有製造寒蟬效應之嫌，根本是政治迫害！



檢調偵辦罷免幽靈連署案，今天針對國民黨中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部等地展開搜索，多位黨工遭檢調帶走約談。南投縣黨部先前針對民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴發起罷免連署，領銜人、國民黨中常委蔡宜助也成為檢調約談調查的對象。



蔡宜助向中評社表示，他的住處清晨6點就有檢調人員來敲門，他因為人不在家，現在才有機會接媒體的電話，等會他要回家配合調查，可能就無法對外通訊。他感嘆，檢調此時動起來，顯然就是要影響7月13日陳玉鈴罷免案投票。



蔡宜助指出，陳玉鈴先前宣稱，罷免連署人名冊有50筆死亡連署，所以對他提告，可是民進黨南投縣黨部對國民黨籍“立委”游顥、馬文君的罷免連署也有死亡連署等情形，我們也提出告訴，沒想到最後檢調“只辦藍不辦綠”，司法介入政治斧鑿斑斑，令人遺憾。



蔡宜助強調，陳玉鈴的罷免連署案經過“中選會”審理後，已確定通過，並且將在7月13日投票，如果連署有瑕疵，為何還能順利成案呢？檢調在投票前夕忽然大動作針對他以及國民黨南投縣黨部搜索約談，是不是在製造寒蟬效應，要支持者害怕投票？不免讓人質疑。