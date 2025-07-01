柯志恩：賴十講很多漏洞　藍綠誰得利再觀望

藍委柯志恩今天上午出席林園區漁會辦的漁民節表揚大會前受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月1日電（記者 蔣繼平）可望代表中國國民黨參選明年高雄市長的高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩1日上午出席林園區漁會今年度漁民節表揚大會，上台致詞前也把握機會與台下漁民握手，也有漁民握拳幫忙加油打氣。針對賴清德近期團結十講頻頻惹議，柯志恩批賴應該查證歷史事實並關注內政問題。至於是否對綠失分、對藍有利？柯志恩認為，賴在幫大罷免催火，但火會怎麼燒還不得而知。



賴清德團結十講內容爭議不斷，從第一講談猛獁象，第二講喊打掉雜質，第三講稱表決不是多數就贏，甚至還提及1946年通過的《“中華民國憲法”》，台灣並沒有派代表員參加，引發熱議。



對此，柯志恩表示，賴清德團結十講目前到第三講，每一講都會被抓出很多的漏洞，她批賴清德的小編真的要好好來檢討一下，把這些歷史事實等等之類查證清楚，給賴清德更好的演講稿。大罷免這件事情，讓台灣面臨這麼多的國際情勢與內政問題都停滯不前，還是希望賴清德好好注重內政問題。



柯志恩說，至於賴清德用團結十講好像在做幫大罷免催火的動作，但這把火會燒到什麼地方，目前不得而知，大家都很期待賴清德今晚的第四講又會講什麼。



另外，針對民進黨籍高雄市長陳其邁昨天與爭取初選的綠委邱議瑩同台出席麗星夢郵輪旗下“領航星號”首度掛靠高雄港活動。陳其邁致詞突然脫口說“今天要選市長的也來，恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海”。



柯志恩表示，地方有盛傳陳其邁比較支持邱議瑩，但她認為陳其邁在初選確定之前不會公開表態，她也諷“陳其邁要選的最好的交棒人，不是民進黨的人。”



有關國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費新台幣1455萬餘元，高雄地方法院昨宣判有期徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑5年。對此，黃紹庭強調，“絕對沒有中飽私囊”，將與律師研議是否上訴。



針對國民黨高雄市黨部是否會有動作，柯志恩表示，一切尊重司法，國民黨本來就有獨立的考紀委員會，這一切就交給考紀委員會作決斷，一切尊重。