台幣升值衝擊觀光　盧秀燕號召暑假遊台中

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月1日電（記者 方敬為）台幣升值，讓台灣民眾海外旅遊的意願更加提高，境內暑假旅遊效益受到衝擊，台中市政府力推在地觀光景點，國民黨籍市長盧秀燕今天細數各項台中市暑期活動，強調台中景點豐富多元，都是暑假親子出遊好去處，歡迎各地民眾暑假來台中旅遊，體驗台中之美。



台中市政府1日召開市政會議，盧秀燕主持會議致詞表示，今天是7月1日，也是學生放暑假的開始，歡迎家長帶著孩子到台中過暑假，學生暑假長達2個多月，很多家長煩惱到底要怎麼安排，可以到台中來，市政府總動員，各局處在暑假期間都有舉辦暑期活動，是親子同樂的最佳選擇！



盧秀燕細數台中市各局處在暑假期間辦理的活動，包括教育局、運動局轄下兒童運動中心有推出多元的暑期營隊，包括學習類型、實作類型、運動類營的夏令營，可是讓孩子有各種不同的選擇。



盧秀燕說，文化局也有舉辦“台中藝文好戲”的系列活動，新聞局則有“台中電影FUN映季”，巡迴全市29個區免費放映世界各地的動畫電影。7月份還有“台中海洋觀光季”；8月分則有濱海搖滾音樂季，一路熱鬧到9月份開學，節目眾多、五花八門，歡迎各地民眾踴躍到台中來觀光旅遊，跟出國玩相比毫不遜色。



盧秀燕指出，市府觀旅局致力整合推廣台中觀光景點，若民眾對暑假旅遊計劃拿不定主意、感覺計劃費時又費力，現在只要上“台中觀光旅遊網”即可輕鬆掌握包羅萬象的景點及活動推薦，上山下海應有盡有，好吃又好玩，讓民眾趁著暑假可玩遍整個台中。