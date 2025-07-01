賴清德團結十講　蔣萬安：希望他繼續講

台北市長蔣萬安。（照片：台北市政府提供） 中評社台北7月1日電／賴清德團結十講引發各界質疑不斷，今晚間預計發表第四講，媒體人周玉蔻大讚應該繼續講。中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天受訪難得認同周玉蔻說法，表示“我也希望賴清德繼續講”。蔣萬安強調，民眾關心的議題還是用電、關稅等，而不是“中央政府”現在只搞政治不做正事。



蔣萬安今天上午出席北捷遊憩公司開幕受訪，針對人周玉蔻說效果很好？蔣萬安對此回應說，“我也希望賴清德繼續講”。



至於有名嘴對團結十講有不同聲音，甚至指是戰略錯誤？蔣萬安說，他昨天也說過，不應該忘記過去前輩對台灣的貢獻，特別是身為“中華民國總統”更不應該抹煞“中華民國”歷史，也不該稱任何人是雜質。



民進黨中央希望國民黨籍台中市長盧秀燕可以發表她的史觀？蔣萬安說，其實民眾現在最關心的還是接下來包括關稅談判的結果對生活的衝擊影響，我們當然希望“中央政府”能談到對台灣最有利的條件，但是包括關稅、匯率波動的影響，包括民生與產業用電的需求等能源政策，這些都是民眾最關心的議題。



對於關稅暫緩大限7月9日到，媒體問到，儘管傳台灣可能達協議，不過賴清德近期忙團結十講，但是否更該提早因為關稅衝擊？蔣萬安表示，他之前就說過，民眾其實最關心的就是接下來包括關稅談判的結果，尤其可能對民眾生活造成的衝擊及影響。



蔣萬安說，他當然希望“中央政府”能談出對對台灣最有利條件，但包括關稅、費率波動帶來的影響、用電、民生及產業鏈的需求，還有國家整體能源政策等，這些都才是民眾最關心的問題。的確相較於團結十講，“中央”更重要是提出關稅的因應對策。