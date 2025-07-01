藍批綠側翼仿效郭昱晴　路人拍照頻被公審

國民黨召開“‘我要拍照，與你無關’郭昱晴模仿犯頻傳，大罷免大公審大擾民”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北7月1日電／民進黨籍不分區“立委”郭昱晴日前因指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，引發“獵巫、公審”爭議。中國國民黨發言人鄧凱勛1日表示，近期頻頻出現郭昱晴公審的模仿犯，這些民進黨側翼、青鳥將台灣搞得劍拔弩張、仇恨蔓延，台灣過去引以為傲的人情味已被無限上綱的獵巫與政治鬥爭而吞噬殆盡。



他呼籲大家7月26日一定要站出來投下“不同意”罷免票，這一票是對青鳥、獵巫文化的最強大反擊，唯有讓民進黨大敗，台灣才能找回正直與善良。



國民黨1日召開“‘我要拍照，與你無關’郭昱晴模仿犯頻傳，大罷免大公審大擾民”記者會，國民黨籍台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、發言人鄧凱勛等出席。



鄧凱勛表示，郭昱晴公審網友的直播大翻車，事後噤聲走人，但網上已持續出現6起模仿犯，甚至是6加N，因為可以預期接下來會出現越來越多的模仿犯。他指出，賴清德正進行團結十講，但大家感受到“國家”因此變得更團結嗎？賴清德沒有呼籲青鳥、民進黨黨公職不要再無限上綱地獵巫台灣人民、撕裂台灣社會，最該做的事情放得不做，卻講瑪瑪象、講與台灣社會脫節的憲政觀念。若賴清德的團結十講有心要團結台灣人民，最該做的是約束側翼與青鳥，而不是在全代會上繼續鼓勵青鳥飛出來，這根本是本末倒置。



鄧凱勛列舉郭昱晴公審網友後的模仿犯案例，他表示，模仿犯公審五月天歌迷。他認為，“五月天讓世界看到台灣的美好，但大罷免讓世界看到台灣的仇恨”，大家都說台灣最美的風景是人，但現在遊客來台灣，甚至台灣人自己看到美好的風景，想要拍照，都會遭到側翼、青鳥的出征。他強調，青鳥帶給台灣的是仇恨、撕裂，五月天帶給大家的是音樂的慰藉，他呼籲青鳥與側翼不要再莫名的出征、獵巫，讓台灣人民過得膽戰心驚。