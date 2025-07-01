朱立倫：賴清德上任後台灣變成什麼樣子？

朱立倫在臉書發文，請大家要站出來捍衛台灣民主。（照:朱立倫臉書） 中評社台北7月1日電／隨著7月26日大罷免投票日期逼近，檢調再度啟動全台大搜索。台北市前副市長彭振聲今日赴台北地方法院出席前，太太在高雄住家跳樓輕生。對此，中國國民黨主席朱立倫今日在臉書發文吶喊，賴清德上任之後，台灣變成什麼樣子？



朱立倫表示，司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是我們的民主台灣。今天不出面遏止賴清德，明天任何人！



朱立倫表示，為了政治利益，檢調再度啟動全台大搜索。黨工們前日已無保請回、查無實證，卻窮追猛打、死不放手，清晨搜家、帶人南下偵辦，連癌末的李得全都得再次承受訊問帶來的生命風險與痛苦。



朱立倫指出，彭振聲出庭應訊，卻迎來至親輕生的噩耗。要押人取供到什麼地步，才要罷休？不當羈押、訊問，要多少人受到的不公及鮮血為你的獨裁加冕才能滿足？何時才能放過台灣人民？



朱立倫表示，在賴清德高喊青鳥飛出來，各地獵巫民眾、宣洩仇恨與對立、高喊激昂之後，我們還能修補撕裂後的社會嗎？又有多少人在這場獨裁執念之下要被犧牲？



朱立倫感嘆，一個一個被帶走的不只是人，而是我們對民主的信任、對正義的盼望，以及對這片土地還能公平對待每一個人的希望。團結不是用打壓，不是用恐懼塑造服從。打掉雜質後的團結，是真正的民主嗎？



朱立倫提出呼籲，今天沉默的大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你。所以請大家一定要站出來捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。