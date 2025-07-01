罷團廣告誣“賣台亡國”鄭正鈐提告柯建銘等

藍委鄭正鈐今日赴新竹地檢署按鈴提告柯建銘等綠營新竹市罷團成員。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐今日赴新竹地檢署，按鈴提告民進黨“立法院”黨團總召柯建銘等綠營新竹市罷團成員涉嫌毀謗。鄭正鈐受訪時痛批，綠營罷團為了罷免他，長期攻擊他還不夠，近期又在新竹市各大街小巷懸掛批他“賣台亡國”，對他抹黑抹紅的廣告看板，讓他忍無可忍，決定依法提告，讓法院來還原事實真相。



鄭正鈐今日到新竹地檢署按鈴廷告包括柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如、新竹雙罷（鄭正鈐、停職中的新竹市長高虹安）團體發言人林志潔等人，涉犯《刑法》加重誹謗罪及《選罷免》意圖使被罷免人罷免通過等罪。包括國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、國民黨籍新竹市議員黃美慧、吳旭豐、徐美惠等人都到場陪同。



鄭正鈐表示，新竹市罷團其實就是民進黨的成員，近期在新竹市區各大街小巷懸掛許多惡意攻擊他的廣告看板，這些廣告看板中有很多造謠、抹黑跟抹紅，甚至指控他“賣台亡國”，他完全不知道這是怎麼樣來的論述？



他指出，2025年度總預算刪減金額新台幣2075億元，占比6.6%，但新竹市罷團在廣告看板上卻指控他“刪除6212億元”，但他不知道6212億元這個數字到底是從哪裡來的？這根本是完全在抹黑造謠，惡意在分化整個社會的和諧。



鄭正鈐強調，新竹市民對於民進黨這些惡意對他抹黑抹紅的廣告看板，已造成許多人的不悅和不滿，他今天提告，就是要讓市民清楚知道真相，而不是只看到民進黨假訊息的廣告看板，也希望法院能儘快還原事實真相，遏止假訊息橫行，不要讓惡意抹黑誤導民意。