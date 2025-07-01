藍議員陳慶齡斥罷團造成新竹市民恐懼

國民黨籍新竹市議員陳慶齡今日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市議會黨團總召、新竹市議員陳慶齡今日陪同遭罷免的藍委鄭正鈐，赴新竹地檢署按鈴對綠營新竹市罷團成員提告。陳慶齡在受訪時表示，民進黨口口聲聲說罷免沒有通過“台灣就淪陷，大家財產變0”，但他想請問新竹縣第一選區藍委徐欣瑩罷免案第二階段沒有通過，難道新竹縣就此淪陷了嗎？



陳慶齡今日陪同鄭正鈐到新竹地檢署按鈴廷告包括柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如、新竹雙罷（鄭正鈐、停職中的新竹市長高虹安）團體發言人林志潔等人，涉犯《刑法》加重誹謗罪及《選罷免》意圖使被罷免人罷免通過等罪。包括國民黨籍新竹市議員黃美慧、吳旭豐、徐美惠等人都到場陪同。



陳慶齡受訪時指出，民進黨在新竹市各大街小巷懸掛如此不雅的看板，已造成很多新竹市民的恐懼與不滿，為什麼罷免沒有過就會變成“賣台亡國”？為什麼罷免沒有過“台灣就淪陷，大家財產變0”？如果依照民進黨這樣的論述，僅和新竹市一橋之隔的新竹縣第一選區藍委徐欣瑩罷免案第二階段沒有通過，難道新竹縣就此淪陷了嗎？新竹縣民財產也都變零了嗎？



他認為，民進黨這些不實指控，對於民眾的生活已造成非常嚴重困擾，他呼籲民進黨應懸崖勒馬立刻撤掉這些不實的廣告看板，還給新竹市一個乾淨的市容。



另外，針對陳慶齡近日在社群平台發文表示，“726要出門投‘不同意罷免’，不識字也沒關係，只要記住蓋‘5個字’的就對了”，其言論被綠營批評是歧視長者與文盲，引發爭議。



陳慶齡說，他在地方做選民服務的時候，面對民進黨鋪天蓋地的大罷免宣傳，在地方上有很多長輩因為早年書唸得不多，所以對文字上可能會有些不理解，因此他才會想出要長輩“反罷免投5個字”就對了方法，目的是希望鼓勵長輩都能踴躍出門投票。



陳慶齡強調，所有長輩都是大家的寶，就算不識字也沒關係，他以這樣的方式為反罷免做宣傳，其實是希望透過良善的宣導方式，讓長輩都清楚知道反罷免的訴求，呼籲民進黨不要什麼事情都要做政治化的攻擊。