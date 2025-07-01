台漢光演習9日登場　新增灰色地帶襲擾應處

2025城鎮韌性（防空）演習期程表。（照片：台軍方提供） 中評社台北7月1日電／台軍“漢光41號”演習實兵演練7月9日至18日進行10天9夜晝夜連續操演。台軍方今天表示，演練分為加強戒備、應急作戰、全面作戰3大部分，今年加入灰色地帶襲擾應處演練，且不加速“戰演比”，演習日程較以往5天4夜拉長。



此外，與“漢光演習”相配合的“2025城鎮韌性（防空）演習”，將於7月15日至18日分區分時進行，涵蓋中部、南部、北部、東部及外離島地區。各地將在演習當日發送防空警報，進行交通管制、疏散避難、戰災搶救及災民收容等演練。



台軍方1日上午舉行例行記者會，說明“漢光41號演習實兵演練”、“2025城鎮韌性（防空）演習”及“警政服務APP防空避難”規劃。



根據台軍方公布規劃，此次演習將從“灰色地帶襲擾”為出發點，模擬敵軍逐步進犯的情境，演練包含平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等多個階段，完整涵蓋防衛作戰的關鍵節點與軍民整合作為。



在“聯合反登陸”項目中，軍方將模擬大陸火力打擊與登陸船團來襲，強調維持局部空優、飛彈防護及聯合情監偵構建“擊殺鏈”，進行海空協同與遠距精準打擊。而在“縱深防禦”階段，則以本島作戰區的縱深城鎮為依託，透過多重阻絕與逐次抵抗，配合聯合火力打擊突入敵軍及其港口、機場卸載部隊等後勤目標。



此次演習也涵蓋模擬實戰場景與法律授權環節，三軍將依實際兵力與裝備配置進行推演，並搭配四月完成的電腦兵棋推演數據，結合作戰情境與戰損應變方案進行驗證。



此外，今年的“同心35號”演習也結合此次實兵演練，同步實施14天的教育召集，重點驗證步兵206旅等旅級部隊動員能力。各級部隊同時將進行分散部署、訊跡管理、去中心化指揮等演練，強化戰場存活與備援韌性。

