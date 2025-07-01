台官方培訓防災士納小黃司機　拚年底十萬人

桃園國際機場1日舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，劉世芳說，今年底目標是10萬人。（照片：台“內政部”提供） 中評社台北7月1日電／桃園國際機場今天舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，台“內政部長”劉世芳表示，已安排保全人員、高樓大廈管委會成員、計程車司機訓練，以具備緊急救護與基本防災應變知識，目前已有5萬多人拿到防災士執照，今年底目標是10萬人。



桃園市政府及桃園國際機場股份有限公司今天在桃園國際機場第2航廈舉辦首場排班計程車司機防災士培訓，劉世芳等人出席。



劉世芳透過新聞稿表示，台灣有地震、颱風、強降雨侵襲，防災也需要全民參與，因此“內政部”積極推動“擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計劃”，將自助、互助、公助理念擴至社會大眾。



劉世芳指出，防災士制度是無門檻、無強制義務的志願參與制度，繼日前台電公司、中華電信響應防災士訓練後，“內政部”近期也安排貼近民眾生活的保全人員、8樓層以上高樓大廈管委會成員、計程車司機進行訓練，也會推廣至全台的7748位村里長，以及在成功嶺受訓的役男，藉防災士訓練，讓每個人都具備保護自身及社區安全基本知識，遇到緊急狀況時才能自救及助人。



劉世芳指出，這次防災士訓練內容包含緊急救護、通報與避難引導等課程，感謝桃園市政府、桃園國際機場公司及計程車團體支持，讓防災士制度在“國門”第一線扎根，“內政部”也設計專屬“防災士及CPR+AED訓練合格”標誌，提供完成培訓並取得防災士資格的司機張貼在車窗或顯眼位置，讓乘客能清楚辨識，不僅提升防災士能見度，也彰顯計程車司機在防災安全盡心力的榮譽。



劉世芳強調，“內政部”與消防署將持續推動防災士訓練，期待在政府與民間共同努力推廣下，將“永續發展”理念融入企業營運方針，自發採取更高標準實踐企業社會責任（CSR），將防救災融入日常生活，讓防災韌性從社區、職場延伸到整個社會，成為社會強大防災力量，讓“國家”自主防災機制深耕茁壯。