基隆藍營不實連署　吳國勝、張淵翔延押2個月

張淵翔。（中評社 資料照） 吳國勝。（中評社 資料照） 中評社基隆7月1日電／基隆地檢署調查基隆市議員罷免案涉嫌偽造連署案，上月底陸續聲請延押前基隆市政府民政處長張淵翔，與前中國國民黨基隆市黨部主委吳國勝。基隆地院提訊張淵翔、吳國勝，並召開延押庭聽取檢、辯意見後，1日下午裁定延押張淵翔、吳國勝2個月。



罷免團體基隆市公共事務學會今年針對民進黨籍市議員鄭文婷及張之豪，發動罷免案，其中，紀文荃擔任鄭案的領銜人。鄭案雖然通過第一階段提議連署，但因為提議書中涉有死亡連署，“中選會”向基隆地檢署告發。



今年4月28日，基隆地檢署展開擴大追查，紀文荃、國民黨仁愛區主任張金發遭基檢羈押獲准。5月6日基檢約談前基市民政處長張淵翔後，向基隆地院聲押獲准。另外，5月7日基檢再度大規模搜索國民黨市黨部，並聲押吳國勝獲准。



據了解，張金發因為羈押期間將屆滿，上周基隆地檢署向地院聲請延押，經羈押庭審酌，准予延押。另外，前國民黨基隆市黨部主委吳國勝的延押庭6月30日下午召開，法官7月1日下午裁定，吳國勝將自7月8日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。至於前基隆市政府民政處長張淵翔，羈押庭於27日開庭，法官1日也做出裁定，張淵翔自7月6日起延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。