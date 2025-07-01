關稅等衝擊　台勞動基金前5月虧3千億

勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表。 截至2025年5月31日止。(圖:勞動基金運用局) 中評社台北7月1日電／受到匯率波動以及美國關稅政策影響，勞動基金5月單月再虧新台幣929.8億元，整體基金規模跌破7兆大關至6兆8949億元。累計前5月帳面已虧2919.7億元，報酬率為-4.26%。



舊制勞退基金規模1兆282億元，收益率-4.17%，今年以來虧損377.9億元；勞保基金規模1兆804億元，收益率-4.66%，今年以來虧損467.3億元。此外，就保基金規模1743億元，收益率-2.01%；勞職保基金規模374億元，收益率0.76%；積欠工資墊償基金規模為196億元，收益率為-1.48%。



勞動基金運用局表示，5月匯率波動劇烈，導致“國外”投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率，不過，金融市場表現及匯價長期仍將回歸均值，已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。



勞動基金運用局指出，儘管今年以來短期績效受到國際金融市場波動影響，經管基金投資持續穩健布局。近10年勞動基金平均收益率為5.75%，“國保”基金近10年平均收益率為6.18%。



勞動基金運用局強調，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，減稅方案成效不明，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突頻傳，皆為金融市場增添潛在風險。後續勞動基金運用局會密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。