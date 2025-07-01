台“國安”基金14日例會　是否繼續護盤受關注

台“財政部長”莊翠雲。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／台“國安”基金第2季例會擬於7月14日召開，會後將揭露這次進場的最新績效。由於近日美國預期將公布與主要國家對等關稅談判結果，料將牽動“國安”基金動向，備受市場關注。



4月初美國總統特朗普對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，“國安”基金4月8日召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，4月9日進場護台股，可運用資金新台幣5000億元，為“國安”基金設置以來第9度護盤。



由於美國4月宣布高額對等關稅暫緩實施90天，相關談判結果也會影響市場，“立委”先前在“立法院”財委會質詢時問，是否可以預測“國安”基金7月之前不會退場。“財政部長”莊翠雲當時回應，“對，7月之前應該是不會退場”，因為不確定性因素仍多。



據悉，“國安”基金第2季例會擬於7月14日登場，會中除了將進行海內外政經局勢分析，會後也會公布最新財報，揭露這次進場的帳面績效。



除了以色列、伊朗衝突等中東局勢變化，以及美國聯準會（Fed）等主要央行利率決策等影響，美國與主要貿易國家的對等關稅談判結果將於近日出爐，預期也會是牽動“國安”基金動向的關鍵因素。