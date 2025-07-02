中評關注：司法調查影響南投罷綠議員？

國民黨南投縣黨部遭檢調搜索。（中評社 資料照） 中評社南投7月2日電（記者 方敬為）全台大罷免投票將於7月26日舉行，南投縣則有民進黨籍縣議員陳玉鈴罷免案將在7月13日投開票，被視為前哨戰，近期南投藍營積極動員催票，卻因為在連署過程中涉嫌偽造文書，國民黨南投縣黨部1日遭檢調搜索調查，可能對罷免投票造成影響。



檢調偵辦罷免幽靈連署案，南投縣檢調1日搜索罷免國民黨籍“立委”游顥、罷免民進黨籍縣議員陳玉鈴團體相關處所，帶回雙方領銜人等訊問。此外，國民黨南投縣黨部也遭外縣市檢調搜索，多名黨工遭帶回約談。



雖然檢調分別將罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助以被告身分帶回調查，但由於時間點在陳玉鈴罷免案投票日前夕，地方藍營人士認為，此舉恐怕波及投票表現。



本次全台大罷免行動，藍綠“立委”在連署過程中形成“31：0”的懸殊差距，最終第一波有24名藍委進入罷免投票階段，將於7月26日投開票，罷免民進黨籍民代方面，衹有陳玉鈴罷免案順利成案，並於13日投開票。因此，“罷鈴”能否成功，對藍營“壯大氣勢、挫綠營罷免銳氣”而言相當關鍵。



然而，國民黨南投縣黨部以及罷鈴領銜人蔡宜助住所卻在1日遭到檢調大規模搜索，對藍營支持者而言，有造成負面效應的風險，選民會無形間對13日的罷免投票感到壓力甚至遲疑。蔡宜助對此質疑，檢調動作的時間點，有刻意製造寒蟬效應之虞，就是要影響13日的罷免投票。



據瞭解，南投縣國民黨人士最近正在積極動員，鼓吹7月13日出面投票罷免陳玉鈴，要透過此罷免案，一解藍營累積許久的怨氣；綠營方面也在觀察相關效應，就怕陳玉鈴被罷免成功，導致26日罷藍委投票氣勢受影響，也在積極號召支持者投下不同意罷免票。如今檢調在投票前夕偵辦幽靈連署案，並將多位國民黨人士帶回偵辦，對投票表現的影響，值得觀察。

