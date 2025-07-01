許淑華感謝白沙屯媽祖　邀9月再到南投

南投縣長許淑華今日到苗栗拱天宮參拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍南投縣長許淑華今日親自到苗栗拱天宮感謝白沙屯媽祖，在今年5月遶境進香時創200年記錄首次蒞臨南投縣。許淑華受訪時表示，白沙屯媽祖200年來首次到南投縣遶境造成很大的轟動，南投市公所已在今年9月再次邀請白沙屯的三媽到南投遶境，讓南投鄉親都能再次感受到白沙屯媽祖的神威。



許淑華今日率領南投縣民政處長林琦瑜等一行人親赴苗栗拱天宮答謝白沙屯媽祖，苗栗拱天宮主委洪文華也熱情接待。許淑華受訪時指出，她今天很開心能來到苗栗拱天宮跟白沙屯媽祖親自答謝，因為今年白沙屯媽祖遶境進香的時候，創下200年來的紀錄，首次進入南投縣境內繞境，在南投縣因此造成很大的轟動。



許淑華說，她今天是抱持著感恩的心情來感謝白沙屯媽祖，讓今年南投縣鄉親可以有機會一睹白沙屯媽祖的風采，同時也感受到苗栗拱天宮在辦理各種盛會時的用心，動用了非常多的志工人數，讓信徒跟著白沙屯媽祖遶境進香後，都能抱持著非常喜悅的心情。



許淑華提到，很多南投鄉親都相當期待，白沙屯媽祖未來繞境進香的時候是否會再次蒞臨南投縣？她也要特別感謝南投市公所，在今年9月將邀請白沙屯的三媽到南投縣來作客與遶境，她希望所有南投鄉親都能以虔誠的心來敬拜媽祖，讓南投家家戶戶都能非常平順，她也要特別感謝苗栗拱天宮主委洪文華的辛勞，讓南投鄉親都能再次感受媽祖的神威。