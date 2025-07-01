國民黨花蓮黨部主委：沒偽造連署為何搜索？

國民黨花蓮縣黨部遭搜索。（國民黨花蓮縣黨部臉書） 中評社台北7月1日電／中國國民黨花蓮縣黨部今天舉辦首場大型反罷免宣講活動前2小時，縣黨部遭搜索，主委盧新榮也被帶走，訊問後回到活動現場。盧新榮受訪表示，第一階段有罷綠委的正副領銜人來請他們幫忙連署，有請原住民朋友幫忙，當時還特別要求不能有偽造，“我們連署很嚴謹”，不知憑什麼來搜索？



據了解全案與民進黨籍原民“立委”伍麗華罷免死亡連署案有關。



國民黨“立委”傅崐萁今天上午9時30分，在花蓮市區中正體育場舉辦大型反罷宣講活動。活動前數小時，就在活動現場旁的花蓮縣黨部卻突遭檢調搜索，一度帶走黨部主委盧新榮，時機敏感，引起議論。



根據台媒報導，由屏東地檢署指揮廉政署與花蓮縣調查站發動搜索，於清晨7時30分前往黨部進行搜索，盧新榮遭帶離協助調查，約上午9時40分，他在調查人員陪同下返回黨部辦公室，面對媒體詢問僅簡短表示“沒事、沒事”。



不過，黨部管理黨員名冊的一組胡姓總幹事隨即被調回走調查。據瞭解，全案與民進黨原民“立委”伍麗華遭罷免案涉死亡連署有關係。到下午還在調查偵訊。



盧新榮下午受訪說，這件事大約農曆年前，當時有正副領銜人請他們幫忙連署，因此黨部就請花蓮的原住民幫朋友幫忙。盧強調，黨部協助連署很嚴謹，要求連署書一定要親自簽名。



至於協助連署哪位“立委”？盧新榮沒有明確說。他只再次強調，“我們沒有偽造文書、沒有死亡連署、沒有違法”，也質疑憑什麼來搜索、偵訊？還痛斥檢調刻意選在反罷免大活動登場前動作，“是針對、故意的”，因為今天兩場活動已經變成全台性的議題，才利用這個時間來搜索。



但他樂觀看待“不會有什麼事啦”，“我們連署過程很嚴謹”。