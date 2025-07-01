風城藝術節起跑　邱臣遠邀遊客到新竹賞好戲

新竹市代理市長邱臣遠今日出席風城藝術節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）新竹市一年一度的夏日藝文盛典“2025風城藝術節”將於7月5日至8月9日登場，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席宣傳記者會時，邀請全台遊客在今年暑假都能到新竹市來賞好戲、吃美食，體驗新竹市充滿文化氣息的藝術盛會。



新竹市政府文化局今日舉辦“2025風城藝術節”宣傳記者會，包括邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、時代力量黨籍新竹市議員林彥甫和無黨籍新竹市議員陳啟源等人都到場出席。



邱臣遠表示，新竹市府每年都會規劃適合不同年齡層的藝文活動，從4月的兒童遊藝節、6月最受年輕人喜愛的動漫節等，即將登場的風城藝術節更是適合親子同樂、闔家共賞的活動。每年的風城藝術節希望讓每一位市民與遊客，都能在竹市找到屬於自己的文化記憶與幸福時光，一同欣賞歌仔戲、參與互動演出，以及漫步宮廟、祈求平安。



新竹市政府文化局指出，今年風城藝術節邀請包括舞鈴劇場、唐美雲歌仔戲團、金枝演社、明華園戲劇總團、大開劇團和紙風車劇團等，六大專業表演團隊聯手，為民眾帶來連續精采好戲，一連六個暑假的周末都有精彩演出，邀請全台遊客一起來看好戲、享美食，度過美好的夏日夜。