小草聲援彭振聲包圍台北地院　遭舉牌警告

黃國昌在聽庭的休息時間前來抗議現場，並向小草喊話。（照:民眾黨之聲） 中評社台北7月1日電／台北地方法院1日審理京華城案，前台北市副市長彭振聲因得知妻子過世，當庭放聲痛哭旋即返回高雄處理後事，民眾黨支持者“小草”響應臉書上的動員令，下午2時聚集於台北地檢署外聲援。民眾黨主席黃國昌則在聽庭的休息時間前來抗議現場，並喊話小草們：“大家在這集結都很憤怒與悲傷，今天不為難警察”。此外，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也到現場聲援。



由於該地為集會遊行禁制區，群眾無視警方勸導推擠阻材、高喊口號，轄區警方於下午3時51分舉牌警告，並加強戒備，將群眾引導至愛國西路與博愛路口意見表達區，以防範事端發生。



綜合台媒報導，民眾黨主席黃國昌則向支持者喊話“今天不為難警察”。黃更轟冷血的民進黨沒有人性，為了追殺柯文哲，什麼事情都幹得出來，並帶現場支持者高喊：“拒絕綠色恐怖，還我司法正義”。



原本民眾黨召集小草於今天下午4點30分集結北院聲援柯文哲，但因彭振聲突發狀況，將活動提早到下午2點，集結小草聲援彭振聲。不過，下午3點時許發生一小插曲，民眾黨代理副秘書長黃成峻帶領支持者想衝進北檢，卻遭警方攔下。黃國昌則在聽庭的休息時間前來抗議現場，並喊話小草們：“大家在這集結都很憤怒與悲傷，今天不為難警察”。



黃國昌說，台北地檢署應該出來給全台灣人民一個公道，講清楚誰給你們這麼大權力，扮演賴清德的鷹犬到這程度，台北地檢署檢察長王俊力沒有勇氣出來面對，拜託台北地檢署，把應訊錄音帶放給“全國”人民聽，打我的臉說我講的是假的，檢察官林俊言有無脅迫彭振聲？彭振聲是如何認罪的，今天發生這樣悲劇，冷血的民進黨跟附隨組織綠媒還持續追殺，“你們還有沒有人性？可以這樣搞喔？”



黃國昌再轟，為了當民進黨的鷹犬，忘了人性兩個字怎麼寫嗎，為了追殺柯文哲，什麼事情都幹得出來，台灣民主法治已經被民進黨踐踏到體無完膚；黃國昌並帶現場支持者高喊：“拒絕綠色恐怖，還我司法正義”。