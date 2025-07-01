新竹綠黨團：柯文哲賣農地賺228萬應捐出

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月1日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會表示，台灣民眾黨前主席柯文哲日前悄悄賣出新竹農地，預估獲利所得約新台幣228萬元，要求柯文哲應履行當初競選時的承諾，把獲利所得全部捐給新竹市政府，否則就是炒地套利。



民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會，包括民進黨新竹市議會黨團總召陳建名、民進黨籍新竹市議員曾資程、楊玲宜、劉康彥、鄭美娟、劉彥伶和劉崇顯等人都到場出席。



民進黨籍新竹市議員曾資程表示，柯文哲新竹農地交易案引發社會高度關注，過去在2024大選期間擔任柯文哲競選總幹事的“立委”黃珊珊曾在公開記者會中表示，會將交易差價捐給新竹市政府，但至今未見具體行動。他想問這項承諾如今是否作廢？民眾黨是否準備不認帳？若是如此，是否該向新竹市民及全體社會大眾道歉，誠實面對質疑？



民進黨籍新竹市議員楊玲宜指出，就她了解，柯文哲新竹農地當初以1500萬元購入，日前約以1800萬元賣出，若扣掉4%的仲介費用，獲利約228萬元。再次證明柯文哲的炒地鍊金術就是透過圈地、養地（收租、種芭樂樹）、套利，目的就是要等頭前溪沿岸（竹科二期）都市計劃變更，讓特農用地解套變建地。



民進黨新竹市議會黨團呼籲，民眾黨應清楚說明柯文哲農地案是否履行捐贈差價的承諾，政治人物應帶頭誠實負責，而非帶頭帶風向、推卸責任。唯有誠信與事實，才能重建人民對政治的信任，讓民主制度繼續穩健前行。