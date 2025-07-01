彭振聲妻子跳樓身亡　柯文哲震驚抱歉

柯文哲在法庭內表示，得知彭振聲妻子輕生，他非常震驚。（中評社 資料照) 中評社台北7月1日電／台北地院審理京華城案，今天提訊在押的台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲出庭應訊。勘驗偵朱亞虎偵訊光碟後，柯文哲在法庭內說，得知前台北市副市長彭振聲妻子輕生，他非常震驚。他說，當時的北市府團隊清清白白，結果受到司法追殺，對於受他連累的團隊與家人，感到抱歉。他及市府團隊會繼續作戰，他會繼續努力。



根據台媒報導，柯文哲說，他早上一進法庭，經過律師告知，才知道彭的妻子輕生，令他震驚。他說他看完了彭振聲的所有筆錄，不曉得彭的認罪是違反哪一法令，如今發生這種事，後續調查又要拖很久。起訴書公開後，各種證據不堪一擊，檢方是把人關起來才找證據。現在用威脅證人方式。他說自己不是為了自己而戰，是為了市府團隊而戰。



柯文哲指出，他們在市政上勇於大破大立、敢做敢言，最重要的是他們清清白白，結果卻遭司法追殺。以前市府團隊及家人，大家所受到的心理壓力，“大家都辛苦了”。如果對民主社會還有一點寄望，對司法公正還有一點信任，柯呼籲正在這體制工作的每一個人，如果還有一點良知、良心，希望能為本案司法留下一絲獨立空間。在此對受牽連的團隊及家人，感到非常抱歉，“因為我而讓大家受苦了”。



柯文哲表示，今天勘驗朱亞虎偵訊光碟，這是京華城案的起點。他第一次知道威京集團捐款新台幣210萬元給民眾黨，是他被收押很久以後，在監獄看報紙才知道。之前他完全不知情，為了政治獻金行賄而起訴很奇怪，最好笑的是“被行賄的人自己都不知道”。他看不出來朱亞虎在認什麼罪。



柯文哲說，講話的語調、聲量不同，意義會完全不同，如果有錄音、錄影，有表情、肢體語言會更清楚，另外“先押一個月，疲勞偵訊2天”同樣的問題也可能答案不一樣。



柯文哲認為，筆錄、逐字稿、錄音、錄影、前因後果、場景，所有這些都會讓大家更清楚來龍去脈，現在他還是覺得奇怪，他對朱亞虎說“錢不是你出的，不是你捐款的，甚至不是你提議的，為什麼是你第一個跳出來承認行賄，到底發生什麼事”？今天聽了錄音，大家應該心裡有數。