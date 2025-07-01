彭振聲妻跳樓　李國璋：綠勿再政治追殺

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月2日電（記者 盧誠輝）台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲1日開庭前突接到太太在高雄跳樓身亡訊息，當場崩潰。台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，民進黨應該要立刻停止操弄司法，不要再政治追殺無辜百姓，希望類似的悲劇永遠都不要再在台灣社會發生。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋指出，他在1日上午第一時間收到彭振聲太太不幸身亡的消息感到非常震驚，本來彭振聲在台北市副市長任內光榮退休之後，可以回歸家庭好好享受退休生活，沒想到一個一輩子擔任公務員且清清白白的人，就因為一個莫名其妙的官司，導致家庭破碎的不幸悲劇發生，讓人感到相當難過。



他質疑，民進黨和賴清德到底還要政治追殺多少人才甘願？現在不只民眾黨前主席柯文哲一家人被政治追殺，整個當初柯文哲擔任台北市長時期的市府團隊也都被政治追殺，到底還要牽連多人少人，民進黨和賴清德才肯罷手？



李國璋說，他想請問，現在是不是只要跟柯文哲沾到一點邊？只要在法庭上的回答讓民進黨不滿意？甚或讓北檢不滿意？就全部都要被政治追殺到底？那乾脆把所有跟民進黨不同意見的人全都羈押起訴算了，也把所有跟民進黨不同意見的人都關起來好了。



李國璋提到，現在京華城案的所有被告與相關人士，不管有罪或無罪，在民進黨的政治追殺下，幾乎通通都沒有好下場。尤其是彭振聲的太太，一定無法接受丈夫一輩子奉公守法的努力，在民進黨政治追殺下就這樣瞬間全都化為烏有。



他提到，實在很難想像，彭振聲的太太長期在媒體輿論和鄰里社區之間，不斷遭人指指點點的心情感受。彭振聲太太不幸墜樓身亡的事件，正是對台灣在民進黨執政下的政治追殺，做出最強烈且無聲的抗議。