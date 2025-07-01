賴清德控在野刪防衛預算　民眾黨批昏庸無能

台灣民眾黨。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，並指控在野黨刪除“國防”預算，讓外界誤解台灣沒有保衛自己的決心。台灣民眾黨晚間火速發聲明，批評賴清德繼續造謠在野罔顧“國防”、刪凍預算，是昏庸無能對“國政”掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？支持“國防”雖是全民共識，但不代表民脂民膏可任憑民進黨恣意揮霍。



民眾黨也反酸，賴清德下一講的主題應是“外交”，但若重用“共諜”、6年斷交8“邦交”國的吳釗燮還繼續穩坐“國安會秘書長”，講再多又有什麼意義？



台灣民眾黨五點聲明全文如下：



一、 民眾黨已多次說明，今年度“國防部”預算編列新台幣4760億元，減列金額84.47億元，法定預算為4675億元，已是歷年最高。此外，凍結之提案，除海鯤號因海測尚未完成因而尚未達成解凍條件外，其餘已全數解凍。詎料，賴清德繼續造謠在野罔顧“國防”、刪凍預算。請問賴清德是昏庸無能對國政掌握不足？還是把全體台灣人都當笨蛋？



二、 台海情勢嚴峻，支持“國防”、支持“國軍”，早已是全民共識。然而，這並不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，更不是如同賴清德所說，連凍結預算都不行。凍結預算是為了要求部會檢討改進，讓納稅人的血汗錢可以花在刀口上，難道擔任過四任“立委”的賴清德會不懂嗎？每一位“立法委員”背後都有著人民的託付，監督制衡的力量不應消失，墮落為如同民進黨“立委”般的橡皮圖章。此外，當在野提案軍人加薪時，民進黨“立法院”黨團表示反對，台灣民眾歷歷在目，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。



三、 賴清德提及的特別預算4100億元中，編列1500億元用來強化“國土”安全韌性，民眾黨“立法院”黨團日前已公開說明，其中存在包括“宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制‘洗產地’，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤”、“‘增設海岸巡防及其他包括無人載具’也早已在公務預算中編列，何以要重復編列？”等疑慮，不應在未向台灣民眾及“立法院”釋疑前，就獅子大開口要錢，且程序上亦應透過追加預算為之，而非夾帶在性質目的完全不同的特別預算之中，顯然賴清德一點都沒聽進去。



四、 依照府方日前公布的團結十講規劃，下一講的主題應是“外交”，然而，假如賴清德在演講外交時，重用“共諜”、6年斷交8“邦交”國的吳釗燮還繼續穩坐“國安會秘書長”之官位不下台，那麼即使講再多又有什麼意義？



五、賴清德仍不放棄透過每次的演講與罷免沾上邊，今日繼續錯誤詮釋“更大的民主”，合理化民進黨選輸翻桌的惡劣行為。每次的謊言只會更加凸顯賴清德心中沒有人民，衹有權力和權位，說再多冠冕堂皇的言論，也無法掩飾賴清德假藉民主破壞團結真相。