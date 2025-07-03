李登科：美炸伊朗提升震懾力　特朗普戰略

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）針對美國日前介入以色列與伊朗戰爭，政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，美國總統特朗普炸伊朗這一動作，是用最小的成本，獲得最大的國際震懾力，現在沒人摸得清特朗普講話到底是不是認真的，這也是特朗普的戰略思維。對未來以哈衝突、俄烏戰爭的和談，會產生一定的壓力，中國、俄羅斯等強權國家會對美國更加忌憚。



李登科說，對亞太區域、東亞地區的和平與穩定來說，短期內是有利的，但長期而言，中國看到美軍秀肌肉，也會更加強化軍備競賽，台灣必須要更小心一點。



至於美軍會否如幫助以色列般，為台灣出兵？李登科認為，其實只要思考美國想不想當世界的老大就好，特朗普顯然沒有要放棄當老大，台灣只要不要做得太過份、每天去挑釁中國大陸，基本上沒什麼問題。



以伊戰爭在6月25日落幕，此次以色列襲擊伊朗，剛好發生在美國為核談判設定的60天期限屆滿後一天，隨後以伊開始以導彈與無人機互相襲擊。美國在以色列請求下，在6月22日對伊朗地下關鍵核設施動用B2隱形轟炸機從美國本土載運巨型鑽地彈發動大規模精準打擊，包括福爾多、納坦茲與伊斯法罕等3大核設施。6月25日以伊戰爭分階段停火生效，美國總統特朗普稱為“12天戰爭”。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。李登科的女兒李慧芝為現任“行政院”發言人。



“特朗普用最小的成本，在此次獲得最大的國際震懾力，是最大勝利者。”李登科接受中評社訪問表示，特朗普在此次攻擊伊朗前，都強調自己是追求和平的美國總統，包括24小時解決以哈衝突、48小時結束俄烏戰爭，甚至美國副總統范斯釋出“戰略轉變”的風向，但幾個月過去了以哈衝突、俄烏戰爭都還在持續，此次迅速地打擊伊朗、馬上收兵，等於讓國際社會看到特朗普的決心，增加美國的嚇阻力。



李登科說，特朗普也知道攻擊伊朗必須要速戰速決，不能出兵陷入伊朗的戰場泥淖，因此只由空軍打了第一波，這讓國際覺得美國不簡單，並沒有被套牢，也與伊朗達成某種默契，固然伊朗以14枚飛彈空襲卡達的美軍基地，但特朗普認為傷害不大。整體而言，特朗普達成了提升國際威望，說要打人不一定是假的，且迅速收兵落幕，對美國在中東地區的影響力形成空前優勢。