台幣升值影響觀光　茆晉𣉚：業者打團體戰

埔里18度C巧克力工房“Feeling 18”創辦人茆晉𣉚 。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月2日電（記者 方敬為）進入暑假旅遊旺季，台灣觀光勝地屏東墾丁景區的訂房率平均卻僅五成，南投日月潭景區觀光效益也受到挑戰。南投縣觀光產業聯盟協會副盟主茆晉𣉚(日牂)接受中評社訪問表示，日月潭近年的來客數雖然有下滑，但業者透過精進品牌形象，相互串聯的方式，營收仍有進步。他認為，業者要打團體戰，彼此互助，才能挺過台灣觀光景氣不佳的挑戰。



長期而言，茆晉𣉚表示，日月潭的來客數要持續上升，公私要協力不斷將地方旅遊型態推陳出新，同時提高旅遊服務品質，才能吸引民眾願意一訪再訪，同時，境內客源畢竟有限，如何吸引境外客源也是一大課題，他希望官方在招攬境外旅客方面不要設限，無論是中國大陸的遊客還是歐美客、東南亞客都要歡迎，尤其陸客過去是日月潭觀光動能的主力，站在觀光發展立場，應持開放態度。



茆晉𣉚，埔里18度C巧克力工房“Feeling 18”創辦人，曾任南投縣觀光協會理事長，現任南投縣觀光產業聯盟協會副盟主。



針對今年暑假全台各地旅遊景點的來客數不如預期，茆晉𣉚表示，近年台灣遊客熱衷海外旅遊，境內旅遊市場確實相對萎縮，今年又碰到台幣升值等情況，助長民眾海外旅遊意願，暑假旅遊的表現也因此受到影響。



根據“觀光署”統計，日月潭風景區在2023年度的旅遊人次有332萬7655人，2024年下滑至287萬418人次，短差45萬7237人。



茆晉𣉚表示，日月潭的來客數確實相對下降，尤其多數台灣遊客更傾向一日遊，在海外遊客來台表現不如預期的情況下，旅宿業的影響比較顯著。不過，其他包括觀光工廠、餐飲、交通等業者，透過一些相互整合串聯，提高服務品質等策略，在營收上還是有維持，甚至進步。

