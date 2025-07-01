賴批在野凍刪防務預算　朱立倫：假消息中心

國民黨主席朱立倫在臉書發文回擊賴清德。（取自朱立倫臉書） 中評社台北7月1日電（記者 張嘉文）賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。中國國民黨主席朱立倫對此在臉書發文回批，遺憾賴清德一邊高談軍事安全，一邊卻持續誤導、攻擊在野黨。



朱立倫認為，賴清德縱容綠營“立委”阻擋軍人加薪，只會操作大罷免怪罪藍白，顯然賴才是削弱台灣安全的罪人。真正的支持，就是為軍人加薪、為基層爭取合理待遇，他奉勸賴清德不要說一套做一套、成為假消息中心。



賴清德今晚出席國際獅子會活動，發表“團結‘國家’十講”第4講“國防”，內容仍以抨擊在野為主，府方並未如前三講開放媒體入內採訪，僅由東森新聞提供共同訊號，其餘媒體則透過直播線上收看。府方也首度僅提供約700字的演說摘要，並未如同前三場提供全文。



朱立倫對此在臉書發文回應說，國民黨長年支持“國防”預算占GDP 3%的原則，這次通過法案為軍人調薪每人每月3萬元，鼓勵年輕人報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以“違憲”為由提出覆議。誰不挺青年軍人？誰讓“國軍”寒心？



朱立倫說，當國民黨推出普發一萬，賴清德在演講中認為人民不需要一萬塊。國民黨推出軍人加薪，民進黨投票反對，難道也是認為軍人不需要這一筆加薪？而今年“國防”預算高達4760億元，創下歷史新高，“立法院”僅刪46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。



朱立倫強調，少部分預算只是“凍結”，行政部門提出報告即可解凍。刪減部分，民進黨“國防”外交召委也支持。然而民進黨選擇拖延三個月，為大罷免煽風點火，真正拖累“國防”的就是賴清德。

