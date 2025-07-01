藍黨團轟賴造謠　海鯤號預算一毛未刪

國民黨“立法院”黨團。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月1日電（記者 張穎齊）針對賴清德“團結國家十講”第四講‘國防’篇，中國國民黨“立法院”黨團1日回應痛批，賴清德惡性不改，又再造謠指國民黨團刪凍自造潛艦海鯤號建軍預算，但“國防部長”顧立雄自己親口說一毛未刪、且承諾完成海測才進行10億元新台幣預算解凍，賴清德顛倒是非、帶頭亂講，“中華民國”真的很危險。



國民黨團指出，民雄無人機園區預算凍結50%、約4千萬元早已解凍，《因應國際情勢強化經濟社會及“國土”安全韌性特別條例》尚待“立法院”審議中，賴清德就說在野黨要把《強化‘國安’韌性特別條例》4100億元，拿來全民發現金。又是一個“竹篙凑菜刀”，“總統級”造謠。請問賴清德，不說謊造謠、不“總統亂講”是不是講不下去了嗎？“國家”交到賴手中，“中華民國”真的很危險！



國民黨團表示，賴清德說今年“國防”預算刪除84億元史上最高，但賴清德沒有說的是，“中央政府”“國防”總預算編列高達4760億元，也是史上最高。但賴清德没有告訴台灣人的是，陸軍向美方採購攻擊式無人機，被抓到多編近56億元預算，執政黨召委王定宇在委員會表決時主動支持在野黨團提案刪除45億元，賴清德為何隻字不提？



針對潛艦預算，賴清德說海鯤號預算尚未解凍，國民黨團說明，海鯤號預算“一毛未刪”是顧立雄在“立法院”親口證實的，凍結10億元後續造艦預算，也是顧立雄自己親口承諾，待海鯤號完成海測，才進行預算解凍。請問賴清德是忘記了，還是害怕想起來？為了黑在野黨，可以如此顛倒黑白？



國民黨團說，民雄無人機園區預算案凍結50%預算，“立法院”早已解凍，“國防部”没有跟你報告嗎？還是賴又要去脈胳化的黑在野黨“立委”？且本案無人機園區，要交給沒有管理經驗的“中科院”去經營，“立委”要求“國防部”說明，又有什麼問題？



賴清德還說，在野黨要拿《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的4100億元去發現金每人1萬元，不給“國軍”1500億元買武器。國民黨團問，強化“國安”韌性的1500億元的採購清單，“行政院”、“國防部”至今未向“立法院”及台灣人說明，要“國會”如何通過預算？難道要“國會”空白授權，放任“國防部”浮濫採購？

