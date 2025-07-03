葉宗洸：台依賴天然氣發電成本貴、風險高

新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授兼原子科學院長葉宗洸接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）美國促台灣、日本、韓國參加價值440億美元的阿拉斯加大型加液化天然氣計劃。新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授兼原子科學院長葉宗洸向中評社表示，要拉逾千公里長的輸送管，維護運營相當不容易，萬一台海爆發戰爭，那麼長的輸台管線也易被鎖定破壞，還是發展核電較穩。



葉宗洸也指出，台灣過半民意贊成核電延役，南部缺電，卻用台中火力全開發電，為了非核家園政策，供電吃緊，台電卻偷偷讓興達機組3、4號運轉，而“行政院”、“經濟部”都還在粉飾太平。台電虧損已累計超過4500億元新台幣，台灣現行能源政策還要繼續實施下去、去補台電的無底洞嗎？希望賴清德政府能保留核電機組，重啟、延役，並尊重8月23日的核三延役公投。



美國阿拉斯加州計劃與日、韓、台合作，投資價值約440億美元的“阿拉斯加液化天然氣管線計劃”，擬興建一條約800英里（約1287公里）長的輸送管，從北極圈以北的油田輸送天然氣至阿拉斯加南部，並在當地液化、運往亞洲。州長鄧利維（Mike Dunleavy）指出，台灣未來擬向阿拉斯加採購600萬噸的天然氣，約佔整個計劃年產能的3成。據了解該輸送管線目前預計2026年開工，並在2028年開始輸送天然氣；用於天然氣液化和出口等相關廠房設施則預計2030年完工。



葉宗洸接受中評社訪問表示，美國要台灣埋單阿拉斯加天然氣管線，也說過願意提供核能發電協助，而他認為阿拉斯加拉這個加液化天然氣拉太長、維運不易，一旦兩岸情勢緊張，這天然氣管線也很容易被鎖定破壞目標，屆時天然氣的運輸安全性都將造成嚴重威脅，也危及台灣的天然氣能源發電，且這樣的鉅額，還都是全台灣人民埋單。



葉宗洸，美國賓州州立大學核子工程博士，清華核子工程與科學研究所合聘教授、原子科學技術發展中心主任，工程與系統科學系暨研究所教授等。



葉宗洸指出，購買、維運成本都是全民負擔，且風險太大，為何政府還要執行這個計劃？拉那麼長的阿拉斯加拉管線，在台海危機時也相當難以避險；另外用LNG液化天然氣載運船運輸，在對岸圍島封鎖時，也不利於船隻入港。

