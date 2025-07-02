罷綠委涉造假　藍組發會副主委黃碧雲羈押

國民黨組發會副主委黃碧雲涉案情重大，遭檢方聲請羈押禁見。法院2日開庭後裁定黃碧雲收押禁見。（屏東地檢署） 中評社台北7月2日電／屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案，疑涉偽造文書、非法利用個資等情，昨日指揮多單位同步搜索中國國民黨多地黨部及相關人員住處，共約談15人。國民黨組發會副主委黃碧雲涉案情重大，遭檢方聲請羈押禁見，專委李得全等6人，被以10萬到50萬元交保。法院2日上午開庭後裁定黃碧雲收押禁見。



屏檢午夜發布訊息表示，2名被告涉犯罪嫌為刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪。被告李得全諭知50萬元交保。



檢察官訊後認定被告黃碧雲（女）涉嫌刑法之偽造文書、個人資料保護法之非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞及羈押之必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。法院2日上午10時30分開庭後裁定收押禁見。



屏檢指出，因部分犯嫌路途較為遙遠，尚未到地檢署完成復訊，待所有犯嫌均復訊完畢，會再完整說明。目前僅公布李得全及黃碧雲強制處分結果。



屏檢偵辦伍麗華罷免提議案涉不法，檢調昨天前往國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣及台東縣黨部，黃碧雲與李得全等處執行搜索，約談犯罪嫌疑人9人、證人6人，合計15人到案說明。