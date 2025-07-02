綠委陳培瑜轟藍白造謠　趕快解凍預算

民進黨團書記長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）賴清德1日晚上進行“團結十講”的第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，藍白則反擊抹黑。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜2日受訪表示，藍白擋預算真的不是一天兩天了，無論是台電撥補，不給協助台灣產業發展與民生用電的台電經費，或不願支持“國防”預算。希望藍白“立委”好好看看賴清德的說法，趕快在相關預算上解凍。



至於對賴清德拋出“交通部”持續與航空公司接洽，未來軍人登機後，若商務艙有空位應自動升等，引起質疑。陳培瑜表示，賴釋出善意，相信軍方弟兄一定非常開心，但相關配套還需要討論，在立意良善前提下，我們樂見其成。



陳培瑜表示，藍白造謠也不是這一兩天的事，國際上的趨勢不聞、不聽也不看，更不想知道國際上如何評價台灣“國防”預算遭擋，藍白只要認真讀相關外媒報導應該可以知道，所有世界的民主夥伴都希望台灣可以好好保護自己，別人才會來幫忙。她盼藍白趕快在相關預算上解凍，支持“行政院”、支持“國防部”。



對於藍白反擊賴清德造謠，陳培瑜說，事實上藍白都是先射箭再畫靶，沒有聽明白賴清德的說法之前就批評，我們雖然不意外，但依然感到遺憾、可惜。