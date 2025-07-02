趙少康：和平最重要　賴忍心逼孩子上戰場？

趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）賴清德1日晚上發表“團結十講”中的第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。中國國民黨戰鬥藍召集人、中廣前董事長趙少康今天批評，賴清德就是騙，騙民眾、騙“國軍”、騙國際，真的是騙肖仔（閩南語）。



趙少康強調，賴清德如果真的想到孩子，還忍心逼著孩子們上戰場嗎？如果真的戰爭，血袋夠嗎？醫院設施夠嗎？忠烈祠牌位夠嗎？若真想到孩子，無論如何都要和平，這才是最重要的。



至於賴清德還提議說要讓軍人坐商務艙，趙少康說，乾脆把“空軍一號”讓出來給軍人坐，不然平常停在那邊也是閒著。他認為，看來賴清德挺急的，賴是要鼓動罷免情緒，沒有一講是真要團結，完全沒心，純粹掛羊頭賣狗肉。



賴清德1日晚出席國際獅子會活動，發表“團結十講”的第四講“國防”。



趙少康今天上午召開記者會，邀請前陸軍中將、前“立委”帥化民、前海軍艦長張競、前空軍副司令張延廷和國民黨“立委”徐巧芯等人出席，回應賴清德的“國防”演說。



趙少康在會中直言，賴清德就是騙，騙民眾、騙軍人、騙國際，還說“立法院”刪預算刪很多，明明比過去幾年刪的少，甚至很多都解凍，現在還要騙國際說在野黨刪“國防”預算，真不知搞什麼鬼。



趙少康指出，賴清德說“立法院”刪“國防”預算刪很多，但從“國防部”主管預算4761億中，“國會”僅刪1.01%，比過去幾年刪的都少，哪有多？他很壞把凍跟刪放在一起。就算凍結，6月25日都解凍了，說會引起國際誤會，哪個國家國會審查預算不刪減的？“立法院”已經這麼客氣了，實質跟軍事有關的預算才減了1.8億元，“行政院”不但不感激，還要騙民眾、騙國際說刪很多。