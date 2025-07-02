林憶君批賴十講三講四漏氣　企圖製造對立

民眾黨委員林憶君。（中評社 資料照） 中評社台北7月2日電／賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，指控在野黨刪除“國防”預算，讓外界誤解台灣沒有保衛自己的決心。“立法院”“外交及國防委員會”委員、台灣民眾黨“立委”林憶君2日痛批，賴清德團結十講“三講四漏氣”，不斷在公開演講中分化，第四講“國防”議題，更是內容空洞、乏善可陳，還主動造謠、抹黑在野黨監督“國防”預算的職責，企圖製造對立。



林憶君呼籲賴清德，不該把“國防”問題政治化，不該把人民當笨蛋，造謠在野黨監督“國防”預算的職責、抹黑在野黨挺“國防”、挺軍方的共識。



林憶君指出，2025年度“國防”總預算高達4760億元，為歷年最高，其中法定預算為4675億元，實際減列金額為僅有84.47億元，相關凍結提案也都已經全部解凍，僅剩連“國防部”和執政黨自己都主動同意繼續凍結海鯤號潛艦預算，在直到完成通過海測，才能解凍。所以，請賴清德不要主動帶風向、帶頭造謠，抹黑在野黨“不顧“國安”、刪凍“國防”預算”。想問賴清德，你累了嗎？身為三軍統帥，連這麼簡單的“國政”資訊都掌握不足，還是想繼續用“愚民政策”蒙蔽百姓嗎？



林憶君質疑，賴清德聲稱要團結“國家”、團結民意，卻在演講中持續以情緒煽動手法，企圖抹黑在野黨正常監督的職責，這不但是對“國會”的羞辱，更是對憲政體制的一大傷害，完全忽視民主“國家”分權制衡的憲政鐵律，難道賴清德是自己想當獨裁“總統”嗎？



林憶君強調，支持“國防”不代表不能監督預算編列，況且，預算凍結只是為促使政府單位提高執行責任，確保納稅人的錢用在刀口上，這是民意代表的職責；況且，賴清德也曾任四屆“立法委員”，但可能忘記了民進黨過去在野時刪除、凍結了多少“國防”預算，難道民進黨也都是中共同路人嗎？否則如今為何選擇否定“國會”監督機制？林憶君質疑，這不是雙標，什麼是雙標？



對於賴清德在演講中也提到軍方待遇等福利改革，林憶君表示，事實上多項措施如興安專案都源自蔡英文任內規劃，但卻傳出工程發包多次流廢標，導致專案進度落後，呼籲“國防”相關部會，若真的有心提升軍方待遇，就應該落實相關政策，而非喊喊口號而已。



林憶君表示，真正有在體恤關心軍方待遇的反而是在野黨，在2025年6月提案、三讀通過《軍人待遇條例》修正案，將志願役勤務加給提升至3萬元，這才是真正讓軍人有感的福利改革，但當時反對此修正案的，正是民進黨。