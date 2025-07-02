強化備戰　卓榮泰視察防空避難體驗特展

卓榮泰與劉世芳出席“守護之盾－防空避難體驗特展”開幕。（照片：台“內政部”提供） 中評社台北7月2日電／為配合“2025城鎮韌性演習”及“國家團結月”系列活動，台“內政部”“警政署”規劃“守護之盾－防空避難體驗特展”，自7月2日起至7月30日於台北捷運西門站大廳層（5號出口側廣場）展開。“行政院長”卓榮泰及台“內政部長”劉世芳出席開幕儀式，期望這次展覽能夠展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活。



劉世芳指出，防空避難整備除了透過演習強化熟悉度外，更應該要提升全民面對極端情況時，展現集體韌性快速應變的能力，這是你我的日常功課，唯有透過平時備妥避難物資、熟悉避難程序，才能在危急時刻迅速應變、自助互助，攜手守護社區及家園安全。



劉世芳也邀請民眾攜手完成“3個一起”：一起下載防災避難APP，也就是警政服務APP及消防防災e點通APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。



“內政部”表示，這次特展以“防空避難指引”、“防空疏散避難設施分區規劃”及“避難物資整備”三大主題為核心，宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，並具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施。展覽內容除靜態展示外，也規劃互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感與學習成效，強化全民的全社會防衛韌性意識，落實“防災從日常你我做起”。