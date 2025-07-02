許淑華表態挺反罷　避談檢調搜南投黨部

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月2日電（記者 方敬為）檢調偵辦罷免幽靈連署案，1日搜索中國國民黨南投縣黨部、連署領銜人住家等處所，國民黨籍南投縣長許淑華對此不予回應，不過，她今天在主持名間鄉防災公園揭牌活動時，特別邀請選區藍委游顥服務處主任蔡政軒上台宣傳反罷免，並現場發放許淑華與游顥聯名的反罷免文宣，間接表達態度。



檢調偵辦罷免幽靈連署案，南投縣檢調1日搜索罷免國民黨籍“立委”游顥、罷免民進黨籍縣議員陳玉鈴團體相關處所，帶回雙方領銜人等訊問。此外，國民黨南投縣黨部也遭外縣市檢調搜索，多名黨工遭帶回約談。



許淑華2日主持名間鄉防災公園揭牌啟用儀式，針對檢調搜索國民黨南投縣黨部相關議題，不予回應，但是在介紹來賓致詞的環節，特別邀請藍委游顥服務處主任蔡政軒代表致詞。同時開放游顥團隊現場發放反罷免文宣。



蔡政軒表示，游顥因為在“立法院”有工作無法親自出席，他代表游顥向鄉親問候，也感謝大家的栽培，他提到，游顥目前陷入罷免挑戰，希望各位鄉親能夠再次用選票支持，讓游顥繼續留在“立法院”替地方爭取經費、資源，大家要踴躍投下不同意罷免，讓游顥與許淑華在中央、地方連線，造福地方建設。