賴喊軍人升等商務艙　王育敏：加薪最有感

國民黨團副書記長王育敏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，指控在野黨刪除“國防”預算，讓外界誤解台灣沒有保衛自己的決心。中國國民黨“立法院”黨團副書記長王育敏2日批評，賴清德完全跟不上“立法院”最新進度，是疏忽還是刻意為之？只想幫大罷免添柴火，有欠高度、失格。



媒體問及，賴清德拋出“交通部”持續與航空公司接洽，未來軍人登機後，若商務艙有空位應自動升等，王育敏認為，國民黨提出的政見是實質幫軍方弟兄加薪，這是最直接的，每個月的薪水是最有感的，但賴卻呼籲商務艙有空位幫軍方弟兄升等，這樣的呼籲是口惠而實不至，到底有多少航空公司配合？多少有空的商務艙可以升等？



王育敏拿出手舉牌反駁賴清德的指控說，“國防”預算歷年來刪減金額，2025年刪減比例衹有約1%，過去每年都是1.3%到1.9%，並沒有賴清德所稱史上最高刪減比例的情況，證明賴清德在公開場合還是在說謊。



賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。他呼籲民眾團結挺軍方，不分朝野支持“國防”預算，作軍方後盾。但藍白當晚就發出新聞稿批評，賴清德抹黑打烏賊戰。



中國國民黨“立法院”黨團2日上午召開“聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！”記者會，由黨團副書記長王育敏、翁曉玲出席。



王育敏會後接受媒體訪問表示，賴清德昨天的第四講又在亂講、造謠，也完全跟不上“立法院”的最新進度，不曉得是忙於“國政”疏忽了？還是有意為之？事實上，“國防”預算已幾乎全數解凍，只剩下一筆海鯤號相關預算還未解凍，審查時“國防部長”顧立雄也同意等海測完成後予以解凍，根本沒有大幅凍結的情況。



王育敏說，“國防”預算無論朝野大家的立場都是支持，但過去為何還是有刪減金額？因為即便是支持，也不能讓“國防部”濫用預算，合理監督當然有必要，我們是要讓錢花在刀口上。歷年來審查皆是如此，賴清德怎麼會公然造謠？



王育敏指出，賴清德也刻意忽略在野黨支持軍方，軍方的加薪新台幣3萬元是藍白合力支持通過，但賴清德隻字未提，為何不譴責綠委反對軍方加薪？這證明賴清德的十講只是想幫大罷免添柴火，刻意忽略對在野黨有利的訊息進而攻擊在野黨，這樣的“總統”有欠高度、失格。