顏炳立看台灣房市　夏天穿毛衣還是冷

台戴德梁行董事總經理顏炳立。（中評社 資料照) 中評社台北7月2日電／台灣戴德梁行今天上午舉行上半年房地產市場回顧及下半年市場展望。“房市總司令”戴德梁行董事總經理顏炳立展望第三季，他認為買氣斷、量縮、價緩修，第三、第四季仍是“夏天穿毛衣”，代表還是冷！沒有激情。同時幽默稱近來房仲業淪“阿湯哥”，都只能執行“不可能的任務”，賣方想賣高、買方想低接，難以成交。



台灣“中央銀行”自去年第三季祭出最嚴厲信用管制政策後，房市買氣迅速進入寒冬，加上今年又有關稅政策干擾，重創全球經濟，多重因素讓房市買氣持續低迷。現在房市市場上就傳出，建商降價大潮來了，且是推案量最大的建商“寶佳機構”，旗下的個案將“降價15～20%”，有房仲表示的確有收到消息，不過也認為寶佳機構量體夠大，即便讓利卻也能維持小賺。



至於寶佳等建商傳讓利15%，顏炳立說房市充斥“Lululemon產品賣LV價”，包裝成泡泡瑪特，用貴婦名人包的行銷手法，先拉高開價再打折而已。



不過房市“壓力的壓力鍋”還沒到，顏炳立解釋，有人問說房市要跌五年嗎？他說每年跌10%，五年就腰斬，他說七個字“一點機會都沒有！”早年“銀拍屋”很慘的時候，每坪房價新台幣6、70萬元的市場是不可能重現。



至於近來不少建商喊“讓利”，顏炳立說“開高價出20%再來喊讓利”只是一種行銷手法而已，建商是不會賠本賣的，只是一場秀而已，重點只希望去化快一些，主要重點在獲得金流，投資市場七個字“可憐戀花再會吧”。第三季成屋市場整體房價不會跌破二年的成交價。



顏炳立表示，目前房市仍處於“lululemon產品賣LV價”，包裝成泡泡瑪特，用貴婦名人包行銷。



顏炳立幽默稱近來房仲業淪“阿湯哥”，都只能執行“不可能的任務”，因為屋主要賣高，買方想低接，結果都無法成交，量縮再縮量，銀行限貸借不到錢不會買，但不會斷頭，只斷投資與投機買氣。