賴喊軍人自動升商務艙　專家揪出一大問題

賴清德喊軍人可自動升等商務艙，機票達人蓋瑞哥說，實務上操作有困難。（照片：蓋瑞哥機票獵人臉書） 中評社台北7月2日電／賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，並拋出“交通部”持續與航空公司接洽，未來軍人登機後，若商務艙有空位應自動升等，引起質疑。機票達人“蓋瑞哥”在1日在臉書發文說，實務上操作有困難，包含“機上有航空公司自家會員跟軍人的話，誰的升等順序比較前面呢？”商務艙的空位有限，升等難道還得看軍階？



台“交通部”表示，會繼續和各航空公司積極溝通協調，期許能夠為國軍提供更多貼心、實用的禮遇措施。



今年7月起，6家國籍國際線航班將提供“軍人優先登機”服務，賴清德更預告，九三軍人節將推動現役軍人到賣場購物將可享受打折優惠，不過他說，“國防部”會擇適當的時間公布。另外，他也請“交通部”再去接洽，未來在軍人登機之後，如果發現飛機商務艙仍有空位，應該要自動升等。



機票達人蓋瑞哥指出，他認為優先登機影響不大，“但自動升等，實務上操作有困難”，原因包含第一，因為商務艙空位有限，那麼升等也要看軍階？第二，而且機上有航空公司自家會員跟軍人的話，誰的升等順序比較前面呢？



文章曝光後也有不少網友湧入討論，有人就說“升等價差政府要拿稅金去補貼還是要航空公司自己吸收？”“執政反對調薪，然後用這個升等笑死”、“空軍直接升等到駕駛艙”、“警察也很辛苦啊”、“我覺得如果能學學美國那樣，讓軍人覺得自己被國家重視也不錯”、“沒有軍眷一起根本就是無效政策”。