徐巧芯轟賴造謠　“國防”預算最高、刪減最低

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 台灣各財年提出“國防”預算的金額與實際“國防”支出占政府總預算的比例。（照片：藍委徐巧芯提供） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）賴清德1日晚上展開“團結十講”第四講“國防”，批抨在野黨凍刪“國防”預算，向國際社會發送錯誤訊號。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天逐一列舉預算數與公文痛斥，如果賴清德不是造謠，就是這位三軍統帥完全不瞭解底下有什麼武器和預算，通篇在亂講。



“外交國防委員會”“立委”徐巧芯強調，賴清德口中的大幅刪減“國防”預算，實際上被刪減46.8億元，其中的45.7億元，佔刪除比例的97%，還是民進黨的“國防”外交委員會召委王定宇刪掉的。



賴清德1日晚出席國際獅子會活動，發表“團結‘國家’十講”第4講“國防”，左批中國大陸野心不只併吞台灣，解放軍的軍費成長也不看台灣是何黨執政；右打在野黨刪凍“國防”預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。



趙少康今天上午召開記者會，邀請前陸軍中將、前“立委”帥化民、前海軍艦長張競、前空軍副司令張延廷和國民黨“立委”徐巧芯等人出席，回應賴清德的“國防”演說。



徐巧芯今天在會中抨擊，賴清德昨天還在講無人機園區遭凍結預算50%的事，這是假消息，因為早在6月25日，“立法院”就通過有關嘉義無人機園區的解凍案，也就是賴清德口中的凍結900億元，除了海鯤號還沒完成海上測試，還沒送出解凍案到“立法院”外，其它已全數解凍。

