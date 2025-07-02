林思銘回防新竹　爭取竹科聯外道路拓寬

藍委林思銘今日回防新竹選區，爭取竹科聯外道路拓寬工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”林思銘遭罷免第二階段連署，罷團趕在6月底前完成補件，目前正在等待新竹縣選委會審核中。林雖質疑罷團連署補件疑點重重，但仍不敢大意，今日回防新竹縣選區，為新竹科學園區聯外道路爭取拓寬工程。



“立法院”財政委員會今日前往新竹縣寶山鄉，實地考察竹40線與竹43線鄉道拓寬工程的辦理進度與預算執行情形，藍委林思銘和徐欣瑩率領“行政院主計總處”、“審計部”、“交通部”公路局、新竹縣政府工務處等各單位主管機關人員到場會勘。



林思銘表示，寶山地區未來將因應台積電先進製程擴廠與周邊科學園區的開發，人口勢必大幅增加，交通基礎設施需提前完善布局。寶山長期受到地形限制發展不易，過去交通不便，如今“中央”與地方更應攜手合作，全面規劃道路路網，改善交通條件，為地方發展打下基礎。



林思銘強調，竹40線是連結寶山新湖路與竹東學府路的重要幹道，對於因應園區擴張而形成的新興聚落而言，更是不可或缺的交通動脈。未來道路拓寬不僅促進產業運輸便利，也將帶動觀光與農業發展。他將持續與新竹縣政府密切合作，全力向“中央”爭取相關經費，促成新竹縣整體路網的串連與升級。