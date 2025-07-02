林思銘質疑罷團補件有瑕疵　籲選委會嚴審

藍委林思銘今日回防新竹選區，爭取竹科聯外道路拓寬工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”林思銘遭罷免第二階段連署，罷團趕在6月底前完成補件，目前正在等待新竹縣選委會審核中。但林質疑罷團補件過程疑點重重，質疑補件連署書的真實性，因此呼籲新竹縣選委會嚴格審查，勿淪為違法補件背書者。



新竹縣選委會則表示，罷團補件目前正在審核中，將在7月7日公布審核結果。



“立法院”財政委員會今日前往新竹縣寶山鄉，實地考察竹40線與竹43線鄉道拓寬工程的辦理進度與預算執行情形，藍委林思銘和徐欣瑩率領“行政院主計總處”、“審計部”、“交通部”公路局、新竹縣政府工務處等各單位主管機關人員到場會勘。



林思銘表示，罷免團體自5月初送件後持續進行補件，但實際成效不僅低落，補件數據更呈現劇烈波動，令地方民眾普遍懷疑連署資料的真實性與合法性。根據罷團在社群平台自述補件進度，從5月13日至6月26日為止，從原先號稱尚缺3000份連署書，到6月中不到三天時間內竟補出近1000份連署書，這樣的連署書是否經得起檢驗？令人存疑。



林思銘指出，一位地方民代於6月25日在社群平台公開指出，民進黨新竹縣黨部竟於最後時限前，突然送出逾337份連署書。對於這些連署書的來源，是否涉及集中填寫、代為簽署或資格不符？社會各界高度關注。



林思銘強調，補件程序需誠實合法，新竹縣選委員會不該僅憑補件總數是否達標作為審核依據，而應逐筆查對，依法剔除任何不實、瑕疵、造假或違規連署。他呼籲新竹縣選委會必須堅守中立，切勿輕縱違法連署、草率成案，更不能淪為罷免團體違法補件的背書者。