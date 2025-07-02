彭振聲妻跳樓　綠委王世堅：天人同悲盼保重

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲的妻子昨天於高雄輕生，引起社會震驚。任台北市議員時就與彭相識的民進黨英系中常委、“立委”王世堅2日感歎道，天人同悲，盼彭多保重。他所認識的彭是“中規中矩”，現在就是相信司法客觀公正地調查。



台北地方法院昨天審理柯文哲涉京華城案，原訂勘驗彭振聲、威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎等人檢方偵訊音檔，但一早就傳出彭的妻子於高雄輕生的噩耗。



王世堅2日接受媒體訪問表示，他對彭振聲的印象只有4個字“中規中矩”形容，後來聽聞彭涉入京華城案，坦白說他滿訝異的，雖然他與彭沒有私交，但有不少公務接洽，彭一定是守規矩的人，但有時候是不是被長官交代了什麼，或做怎麼樣的政治性決定，當然就例外了。但畢竟彭有專業公務知識，也懂都更、一般工程、建築、專利等知識，一定有自己的堅持。



媒體追問，怎麼看彭振聲昨天說是為了妻子才認罪？未來可能翻供？王世堅說，他就不清楚了，社會一定要尊重司法、相信司法調查一定很客觀公正，京華城現在被披露的消息幾乎是全案9成以上了，只剩一部分還沒被理清，相信司法。



王世堅強調，他所接觸的彭振聲真的都中規中矩，昨天發生這麼遺憾的事，是天人同悲，整個社會都表示遺憾，他也一樣難過，撇除司法調查不講，台灣社會都是同情彭的，希望彭多保重。