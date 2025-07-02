黃國昌下令全力反罷　致函黨員726投不同意

民眾黨主席黃國昌2日寄信給民眾黨員，呼籲支持者對民進黨發動的大罷免於7月26日投下不同意票。（照片：民眾黨提供） 中評社台北7月2日電／24名中國國民黨籍“立委”及停職中的新竹市長高虹安罷免案於7月26日投票。民眾黨主席黃國昌今日在中央委員會宣布，全體黨公職全力奧援面對無差別罷免案的當事人。同時他也致函給所有黨員：7月26日一定要出門投下“不同意罷免”



黃國昌2日向全體民眾黨員寄出以“為台灣民主行動、為司法正義奮鬥，726出門投票，不同意罷免”為題的信，表示稍早已正式在民眾黨中央委員會上宣布，全體黨公職全力奧援高虹安以及在野24位“立委”面臨的無差別罷免案，對民進黨所發動的大惡罷說不。他強調，台灣正面臨關鍵選擇，民進黨發動大惡罷，就是要消滅任何監督制衡力量，一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴清德將台灣帶往專制獨裁的道路，因此拜託所有支持民眾黨前黨主席柯文哲、民眾黨和台灣民主法治的好朋友，7月26日一定要出門投“不同意罷免”。



黃國昌指出，自去年520賴清德上任以來，台灣引以為傲的民主法治急遽倒退，社會也因為民進黨惡意散佈仇恨、操作對立，而愈加撕裂。賴清德恣意濫權，面對不同意見，即以“青鳥會飛出來”恫嚇人民，肉搜、獵巫、網路霸凌盛行，民進黨的“立法委員”更親自向民眾示範如何“公審”無辜民眾。更令人不寒而慄的是，“司法工具化”在賴清德主政下達到極致，利用司法追殺政敵、整肅異己，不僅製造寒蟬效應，更直接拔除賴清德眼中的“雜質”。柯文哲遭羅織入罪，毫無金流證據、只有“某時地”，被濫權關押超過9個月，正是賴清德向台灣社會赤裸裸地展示如何操弄司法追殺政敵。



黃國昌批評，更令人憤怒且難過的是“檢察官鷹犬化”愈加嚴重。為了完成“上面”所交代的任務，不惜違反法令，恫嚇、脅迫被訊問人，甚至是強加嫁禍之詞在偵訊筆錄之中。“國家”機器的違法濫權，逼死了一條寶貴的生命，當事人對檢察官沈痛的控訴，這群民進黨控制的鷹犬爪牙不要說認錯道歉，連出來面對的勇氣都沒有，繼續冷眼睥睨，在法庭上大言不慚地說這是“合法偵訊技巧”，傲慢的嘴臉，令人作嘔。昨日台北市前副市長彭振聲妻子的離世，他同樣感到痛心與不捨，當他撕心裂肺喊出“這個‘國家’怎麼了”，對於司法改革的急迫性，就如同一塊沈重的責任，督促我們不能停下腳步。



黃國昌表示，上任超過一年的賴清德，除了讓台灣社會撕裂到前所未見的境地，人民真正關心的民生經濟與民進黨曾經許諾的重要改革，則徹底繳了白卷，執政成績一片蒼白。賴清德不僅不思反省，反而變本加厲，以“團結”為名的演講，將反對者斥為“雜質”，專制獨裁的心態表露無遺。



黃國昌呼籲，此時此刻，台灣正面臨關鍵的選擇，民進黨發動的大惡罷，就是要消滅任何監督制衡的力量。一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴清德將台灣帶往專制獨裁的道路，所有的制度改革、福國利民法案將被翻盤沒收，台灣的民主法治亦將土崩瓦解。“我們無法容忍，民主前輩用血淚換來的自由民主葬送於此，我們更無法接受，下一代不能再腳踏這片民主的土地，呼吸自由的空氣。”



黃國昌表示，他要拜託所有支持柯文哲，支持台灣民眾黨，支持台灣民主法治的好朋友們，一起為台灣民主起身行動，一起為司法正義勇敢奮鬥。7月26日星期六，請大家一定要出門投票，投下“不同意罷免”，守住監督制衡的力量，守護民主法治的火苗。