賴十講引爭議　王世堅籲朝野冰釋誤會

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）賴清德1日晚上發表“團結十講”中的第四講“國防”，指控在野黨刪除“國防”預算，但遭藍白批評說謊抹黑。民進黨英系中常委、“立委”王世堅2日表示，在野黨針對賴的談話雞蛋裡挑骨頭，這樣不好。同樣的，在朝的也不應用放大鏡去看在野黨、批評，台灣現在面臨的問題十分嚴峻，這不是台灣人民想看到的。他呼籲朝野冰釋誤會，一起合作面對困難。



至於賴清德“團結十講”歷次均引發不少爭議，民進黨內有否建議賴重新思考的聲音？民進黨發言人吳崢說，沒有聽到這樣的聲音，賴清德進行團結十講，就是要把台灣目前面對的問題好好講清楚。



王世堅2日接受媒體訪問表示，台灣現在面臨的問題比以往多太多了，他一直認為朝野都應該展現氣度與胸襟，朝野對立惡鬥不是民眾想看到的，大家應該求同存異。若以此方向思考，其實朝野沒什麼好爭奪的，大家馬上就可以冰釋誤會、大家合作，既然都要合，那就放下嫌隙，朝野合作面對台灣面對的困難險境。



王世堅說，民眾不希望看到朝野對立、惡鬥，誰講一句話，就馬上擴大解釋、曲解，這是不好的，在野黨針對賴清德的談話擴大解釋、曲解、雞蛋裡挑骨頭，這都不好。



王世堅強調，在朝的也不能用放大鏡針對在野黨講幾句什麼、做哪些舉措，不要這樣做。我們面臨到的問題，遠比大家彼此用放大鏡解釋，每天討論那些沒影響的東西，這不是辛苦工作的台灣人民想看到的。什麼時候和解？隨時都可以！就不要再去討論枝枝節節的東西了。