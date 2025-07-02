徐巧芯否認藍議員沒幫反罷免　趙少康幫澄清

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）面對大罷免投票在即，中國國民黨“立委”徐巧芯遭爆料，同黨的地方議員都沒幫忙她反罷免，以及同區的前藍委費鴻泰未表態，讓徐陷入罷免危機。對此，徐巧芯今澄清“完全不是事實”，她選區裡3位議員都用不同的方式非常積極的幫她輔選；而費鴻泰在民間有工作，不宜從事太多和政治有關的事情，但有在政論節目說反對罷免。



國民黨戰鬥藍召集人、前中廣董事長趙少康幫忙證實說，費鴻泰確實反對罷免，也曾向他表達，慶幸自己沒當這一屆“立委”，否則每天都在混亂中渡過。



趙少康今天召開記者會針對賴清德團結十講議題提出批評，徐巧芯也受邀與會，兩人面對媒體針對罷免議題提問時作出以上表示。



徐巧芯說，“我當然是極為危險，需要大家來搶救！”她強調，相信每一席要被罷免的“立委”和她都有一樣的想法，雖然反對罷免的人是比較多的，但如果只有心裡想但沒有出門投票，當然每位“立委”都非常危急，她自己也非常需要大家的搶救。



對於外界質疑國民黨籍議員們沒有幫忙，徐巧芯說“這個完全不是事實”。她昨天才參加國民黨議員秦慧珠的社區同樂會，另一位議員詹為元也幫她辦了好幾場客廳會，同選區的議長戴錫欽前幾天也和台北市長蔣萬安在同場活動裡，上週也陪她掃街，選區裡3位議員都用不同的方式非常積極的幫忙輔選。



至於當初與徐巧芯競爭“立委”初選的費鴻泰有無表態幫忙？徐巧芯表示，費鴻泰在民間有工作，所以不宜從事太多和政治有關的事情，趙少康是證人，因費在政論節目上都非常明確表態不支持罷免，因為“立委”都有4年的任期，4年後選民可以再對“立委”做一個選擇。



趙少康對此也補充說明表示，費鴻泰現在在中嘉電視當副總，且通訊傳播委員會(NCC)是主管機關，他們也必須常跟政府打交道，立場必須中立，不便表態，而費確實也向他表達反對罷免，還說自己很慶幸沒有當“立委”，看到“立法院”現在搞成這樣，就說還好慶幸自己不是“立委”。