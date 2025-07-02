綁公投！藍委馬文君、游顥罷免案8/23投票

“中選會”公告，藍委馬文君、游顥罷免案成立，將於8月23日舉行投票。（照片：“中選會”提供） 中評社台北7月2日電／繼24名中國國民黨籍“立委”及停職中的新竹市長高虹安罷免案於7月26日投票，“中選會”2日宣布，國民黨籍“立委”馬文君、游顥罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決定該罷免案定於8月23日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。當天也會進行重啟核能公投案。



對於罷免案成立，馬文君2日下午對外說明，她表示，罷免成案是意料之中的事，她與團隊早已備戰，會以大選規格來面對三階投票，懇請鄉親，8月23日務必出來投下不同意罷免。她對自己在“國會”問政，地方建設與服務的成績有信心，一定能戰勝惡意罷免。



游顥則說，民眾其實對於大惡罷是極度反感，甚至反而期待在投票日來反抗惡罷，南投的罷免案很早就送件，他也多次主張希望在7月26日投票，但是“中選會”技術性拖延，非得要到8月23日才進行投票，他依舊予以尊重。



游顥表示，他過去在地方所做的成績、政績，還有各項建設成果，相信會是說服大家繼續支持他的原因，那也希望支持者8月23日能站出來，共同守護和諧繁榮的南投，守護真正的民主，投下不同意罷免票，守護他和馬文君。



“中選會”表示，今天徵詢“中選會”委員過半同意後，決定通過南投縣第1選舉區“立法委員”馬文君罷免案、與南投縣第2選舉區“立委”游灝罷免案，並決定罷免案定於8月23日周六舉行投票，投票時間自上午8時至下午4時。



“中選會”指出，南投縣第1選舉區原選舉區選舉人總數18萬6220人，法定連署人數應為1萬8622人以上；罷免案提出連署人人數2萬4557人，經查對符合規定共2萬193人，不符規定4364人。

