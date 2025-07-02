台握AI發展子彈　龔明鑫樂觀看台美關稅談判

“行政院秘書長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）美國對等關稅寬限期將於9日屆滿，“行政院秘書長”龔明鑫2日出席論壇表示，台灣經歷“特朗普1.0”、2019年疫情，國際預測機構都認為台灣經濟會完蛋，但最後都交出漂亮成績；現在台灣又要面對“特朗普2.0”，他相信發展AI的子彈掌握在台灣手上，下半年不管變局如何，台灣都能創造很好的機會。



鏡週刊主辦的“2025台美經濟新局高峰論壇”2日在政治大學公企中心舉行，與會者有“行政院秘書長”龔明鑫、“國發會副主委”高仙桂、台灣經濟研究院長張建一、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、和碩集團董事長童子賢、穩懋半導體董事長陳進財等。



龔明鑫致詞表示，他對台美關稅談判仍偏向樂觀看待，因他經歷過美國總統特朗普1.0時代，還有疫情期，大家都度過艱困挑戰了，那時的挑戰大過現在。他原本擔心疫情時，台灣經濟會是亞洲四小龍尾巴，兩岸貿易也會被影響，結果事實不是如此。台灣2019年重回亞洲四小龍之首，台商有彈性、韌性，在國際供應鏈轉移布局1年，已看到成效。



龔明鑫說，疫情時以為台灣經濟成長率是負4%，結果正成長3.4%，後來更出現6%成長。特朗普2.0關稅政策下，當然台灣也面臨到變局與挑戰。因此“政院”提出4100億元新台幣特別條例，其中930億元是支持企業，賴清德與“行政院長”卓榮泰及企業界辦了10幾場座談，這4千億撥補可穩定台灣物價，還有1500億元的“國土”防衛韌性強化，對台灣民心士氣很重要，所以他要請“立院”慎重考量，如期通過。



他說，台灣表現仍亮麗，去年經濟成長4.84%，是亞洲四小龍最好，今年第一季5.8%，比中國大陸經濟還好。照理說美國對等關稅政策，與台灣第一季經濟表現無關，可是今年1到5月出口成長24.3%，越南才13%。