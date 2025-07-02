朱立倫：賴清德的每一講都基於“台獨建國”

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）針對賴清德昨晚發表“國防”主題的“團結十講”第4講演說，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上批評，賴身為三軍統帥竟然帶頭造謠，講的完全不是事實，所謂的“團結‘國家’十講”不但是“亂台十講”，也是“造謠十講”，目的就是為了搞鬥爭與大惡罷，所以也是“鬥爭十講”，有一個為了鬥爭、分裂而造謠，只會造謠亂台的“總統”，這是台灣大不幸。



朱立倫強調，賴清德的每一講都顯露出爭議，不論是在“國家定位”或“憲法”認知，全都只是基於其“台獨建國”理念，想要建立“台灣民族”，制定台灣“新憲”，台灣因為賴清德的意識型態，造成對立、分裂與鬥爭，非常不幸。



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫主持，他在會中發表談話時特別抨擊賴清德昨晚的團結第四講。



朱立倫表示，國民黨從過去到現在都重視“國家安全”與“國防”，更有支持“國防”預算的決心。他已多次表達“雙D戰略”就是要有“國防”與對話交流，降低兩岸衝突風險，確保全民安全，而且對於強化“國防”，他也多次強調必要的“國防”預算一定支持。



朱立倫說，要再次鄭重提出，對於今年度所需“國防”特別預算，尤其是重大軍事採購預算，加強“國土”防禦韌性、社會安全韌性的預算，國民黨一定支持，估計3項預算金額合計可能會讓“國防”預算超過GDP 3%以上，甚至高達3.5%，國民黨都願意支持。



但現在“立法院”提出有關經濟、關稅貿易戰所需振興經濟特別預算，卻把“國土”防禦韌性、社會安全韌性預算大約1500億放在經濟、關稅貿易戰方案，朱立倫說，這叫“牛頭不對馬嘴”，“國防”預算怎會放在其中呢？1500億預算應該是納入“國防”特別預算中，他並再次強調，國民黨支持“國防”預算，但不能盲目的放到振興經濟方案中。

